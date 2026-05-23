3 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda, emniyet ekipleri tarafından başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

3 AY TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve Mersin’de sentetik ecza tabletleme ve üretim merkezi kurulduğunu tespit etti.

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 30 şüphelinin kimliği belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Adana merkezli olmak üzere Mersin ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda ekipler tarafından 30 şüpheli yakalandı.

4 MİLYON SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, Adana ve Mersin’de üretim merkezine dönüştürülen depolarda yaptığı aramalarda; kapsül doldurma, kapsül temizleme, karıştırma, kompresör, soğutma ve öğütme makineleri olmak üzere toplam 14 makine ile 4 milyon sentetik ecza hap, 3 ton 994 kilogram etken madde, 27 milyon boş kapsül, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

Ele geçirilen etken maddeden yaklaşık 11 milyon sentetik ecza üretilebileceği öğrenildi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklandı, 8’i adli kontrolle serbest bırakıldı.