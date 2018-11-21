Kahramanmaraş Onikişubat'ta yaşayan Ali Kalay 81 yaşında. İlerlemiş yaşına rağmen hala baba mesleği tahta oymacılığı ile uğraşıyor. Bir kütüğü dakikalar içerisinde keseriyle bir kaşığa dönüştürüyor.

ÜRETİMDE TEKNOLOJİ ÇAĞI

Çevresine toplanan mahallelinin meraklı bakışları altında, ustalığını konuşturuyor. 3 kuşaktır ağaçtan sofralık kaşık ve tarım aletleri üreten Kalay ailesinin gençleri, bugün artık üretimde teknolojiyi kullanıyor.

"İŞLER ARTIK DEĞİŞTİ"

"Eskiden çıkrık yapardık" diyen Kalay, "İplik eğirmek için eski usullerde, şimdi işler değişti. Sandalye, kazma sapı, kürek sapı, kaşık, buna benzer torna işleri. Bazı şeyler saatler alır. Bazı şeyler dakikalık olur. Eskisi gibi değil. Şimdi üretimler çok değişti" dedi.

3 kuşaktır tahtadan alet yapıyorlar ViDEO