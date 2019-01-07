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3 milyon solucanla gübre üreten çiftçi kadın

Amasya'da köyde yaşayan genç kadın, aldığı 5 kiloluk organik solucan gübresinin toprak için verimli olduğunu görünce, solucan üretimine geçti, 200 binden 3 milyon solucana ulaştı.

İHA | 07.01.2019 - 09:11..
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Yörede ‘domates diyarı’ olarak adlandırılan Büyük Kızılca köyünde yaşayan Hicran İkzek adlı bir genç kadın, yaptığı araştırmalar sonrası 200 bin solucan alıp, ailesine ait ahırda özel ortamda yetiştirmeye başladı. 32 yaşındaki İkzek, "Topraklarımıza faydalı olacağını düşündük. 200 bin solucan ile başladım. Şu an 3 milyona yakın solucanım var.” dedi.

"8 TON GÜBRE ÇIKARACAK"

Asidi alınmış hayvan gübresi, çay posası, yumurta kabuğu ile meyve ve sebze atıklarıyla besledikleri solucanlar sayesinde yıllardır kimyasal gübre kullandıkları arazilerinin verime kavuşacağına inanan İkzek, "Yaklaşık 8 ton gübre çıkacak. 3 tonunu kendi arazilerimizde kullanacağız. Denemek için komşularımıza da vereceğiz. Onlarda aradaki farkı görsünler.” diye konuştu.

Aynı zamanda Amasya İl Özel İdaresi'nde görev yapan İkzek, yöredeki diğer çiftçilerin de yetiştirmesi için solucanlardan 1 milyonunu satmayı planlıyor.

3 milyon solucanla gübre üreten çiftçi kadın

3 milyon solucanla gübre üreten çiftçi kadın

3 milyon solucanla gübre üreten çiftçi kadın

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