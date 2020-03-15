3 PKK'lı terörist öldürüldü

Gençlik ve Spor Bakanlığı, iki şehirde karantina uygulama merkezi kurdu.

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Düzce'de bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere 2019 yılı içerisinde, kız bebeklere en çok Zeynep ismi verilirken, erkek bebeklere ise en çok Alpaslan ismi verildi.