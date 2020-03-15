3 PKK'lı terörist öldürüldü

Suriye'de Mehmetçik'i hedef alan teröristler öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.