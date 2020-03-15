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3 PKK'lı terörist öldürüldü

Taciz atışı yapan ve sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi.

AA | 15.03.2020 - 11:09..
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Suriye'de Mehmetçik'i hedef alan teröristler öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

3 PKK'lı terörist öldürüldü

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