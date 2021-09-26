Fethiye'de orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kısa sürede yurdun birçok bölgesinde baş gösteren orman yangınlarında binlerce hektar yeşil alan, onlarca ev kül olurken, hem insanlar hem de hayvanlar hayatlarını kaybetti.

Maalesef orman yangınları farklı nedenler çıkmaya devam ediyor.

Son yangın, Mupla'Nın Fethiye ilçesinde.

Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 dozer ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.