Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
380.930
0.91%
EXEN Coin
21.96
-0.45%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C
    Fethiye'de orman yangını

    Fethiye'de orman yangını

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
    • AA
    • 26.09.2021 - 01:34
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 02:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kısa sürede yurdun birçok bölgesinde baş gösteren orman yangınlarında binlerce hektar yeşil alan, onlarca ev kül olurken, hem insanlar hem de hayvanlar hayatlarını kaybetti.

    Maalesef orman yangınları farklı nedenler çıkmaya devam ediyor.

    Son yangın, Mupla'Nın Fethiye ilçesinde.

    Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

    YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 dozer ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

    Fethiye de orman yangını #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir