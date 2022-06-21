Petrol
115.21
0.95%
Euro
18.2344
0.06%
Dolar
17.3174
-0.08%
Altın
1.024
0.01%
Borsa
2539
0.00%
Bitcoin
356.834
1.33%
BTXN Coin
8.25
-2.13%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C
    10 ilde uyuşturucu operasyonu: 213 gözaltı

    10 ilde uyuşturucu operasyonu: 213 gözaltı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ilde yapılan narkotik operasyonlarında şu ana kadar 213 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2022 - 07:07
    • Güncelleme : 21.06.2022 - 07:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst yöneticinin olduğu, Türkiye’nin en büyük “Kökünü kurutma” uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

    292 şüpheliden 213'ü yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, 292 şüpheliye yönelik yapılan Narko-18 adlı narkotik operasyonlarında şu ana kadar 213 kişinin yakalandığını açıkladı.

    Ayrıntılar gelecek


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Çocukların eğitim güvenliği için iş birliği
    Gündem

    Çocukların eğitim güvenliği için iş birliği

    Devlet Bahçeli yetim ve öksüz olan gence sahip çıktı
    İç Haber

    Devlet Bahçeli yetim ve öksüz olan gence sahip çıktı

    Görüş Bildir