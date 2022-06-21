- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- 10 ilde uyuşturucu operasyonu: 213 gözaltı
10 ilde uyuşturucu operasyonu: 213 gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ilde yapılan narkotik operasyonlarında şu ana kadar 213 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 21.06.2022 - 07:07
- Güncelleme : 21.06.2022 - 07:23
Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst yöneticinin olduğu, Türkiye’nin en büyük “Kökünü kurutma” uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
292 şüpheliden 213'ü yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, 292 şüpheliye yönelik yapılan Narko-18 adlı narkotik operasyonlarında şu ana kadar 213 kişinin yakalandığını açıkladı.
Ayrıntılar gelecek