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10 ilde uyuşturucu operasyonu: 213 gözaltı

10 ilde uyuşturucu operasyonu: 213 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ilde yapılan narkotik operasyonlarında şu ana kadar 213 şüphelinin yakalandığını açıkladı.