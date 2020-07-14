100 bin liralık altını çalan 7 kişinin 6'sı tutuklandı

2'si kadın 7 kişi, girdikleri evden 100 bin lira değerinde altın çaldı. Polisin takibi sonucu yakalanan 6 kişi tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da 2'si kadın 7 kişi, girdikleri evden 100 bin lira değerinde altın çaldı.

Nazmi Saatçi Mahallesi 589 Sokak'ta meydana gelen olayda, evden yüklü miktarda altın çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Hırsızlık yapılan evin çevresindeki güvenlik kameraları ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin 16 ACS 570 plakalı otomobille kentten ayrıldığını tespit etti.

ARAÇ BULUNDU

Ardından aracın peşini bırakmayan ekipler otomobilin kentteki bir AVM'nin otoparkında olduğunu belirledi. Sonrasında operasyon yapan ekipler, aracı Efeli Kavşakta durdurarak içindeki şahısları gözaltına aldı.

HIRSIZLIKTA KULLANDIKLARI ELBİSELER ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde arama yapan ekipler çalıntı olduğu belirlenen altın bilezik, küpe, yüzük, takı seti, bileklik, kol saati, kol düğmesi, 220 lira, 4 cep telefonu ve hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen elbiseler ele geçirildi.

7 KİŞİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan ve aralarında 2 kadının da olduğu T.G., Ü.O., A.Ö., A.Ö., B.K., G.C. ve F.Ö.’yü gözaltına aldı. Sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.



