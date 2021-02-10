100 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüphelilerden 28’i tutuklandı

Balıkesir'de 100 erkeği ‘jigolo yapma vaadiyle’ dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10'u kadın 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balıkesir’de yapılan operasyonda ‘jigolo’ olma hayali kuranları dolandıran bir şebeke ortaya çıkarılmıştı.

GARANTİ PARA

Çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandıran çetenin internet üzerinden ‘yüksek gelir vaadiyle jigolo olma’ ilanları verdiği, başvuranların ‘birlikte olmak isteyen kadın olduğunda, sizinle iletişime geçeceğiz’ diyerek, kişisel bilgilerini aldığı, daha sonra kadınlara aratarak yüksek ücretle birliktelik teklif ettirdiği en sonunda da kurbanlarından sisteme giriş ücreti ve garanti parası adı altında para topladıkları saptanmıştı.

100 ERKEĞİ KANDIRDILAR

100 erkeği ‘jigolo yapma vaadiyle’ dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10'u kadın 49 şüpheli adliyeye sevk edildi. 8 kişi savcılık sorgulamasının ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 41 şüpheliden 28 kişi tutuklanırken, 13 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran ve kimlikleri açıklanmayan 2 kişi, ‘jigolo yapılacağı’ vaadiyle kandırılıp, dolandırıldığını bildirmesi üzerine, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon araştırma başlattı.

8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak günü, Gaziantep'te 3, İstanbul'da 46 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 8’i savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 41 şüpheliden 13’ü adli kontrol kararıyla serbest kalırken, 28 kişi ise tutuklandı.

98 KİŞİ DAHA MAĞDUR EDİLDİ

Balıkesir’de oturan 2 kişi ‘Jigolo olmak ister misiniz’ yazılı internet sayfasına ilan veren kişilerle irtibata geçti.

2 jigolo adayıyla iletişime geçen dolandırıcılar toplamda 120 bin TL’yi kendi hesaplarına göndermelerini sağladı. Ancak dolandırıldıklarını anlayan 2 kişinin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından eş zamanlı operasyonlarla şüphelilerin yakalandığı belirlendi. Balıkesir polisinin yaptığı araştırmada ise bu şekilde mağdur edilen 98 kişi daha tespit edildi.











Balıkesir’de jigolo çetesine ait not ortaya çıktı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN