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Malatya'da telefonu açmayan eşini öldürdü
- DHA
- 28.07.2021 - 14:47
- Güncelleme : 28.07.2021 - 15:46
Malatya’nın Konak Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Özen (56), eşi Selma Özen'i (41) telefonla aradı ancak cevap alamadı.
Buna öfkelenen Mehmet Özen, eve gelip, eşiyle tartıştı.
BIÇAKLAYIP, KAÇTI
Tartışma sırasında eşini bıçaklayan Özen kaçarken, sesleri duyanların ihbarıyla eve sağlık ekibi geldi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Selma Özen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Özen ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Malatya'da telefonu açmayan eşini öldürdü VİDEO
3 ÇOCUK ANNESİ GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ
Selma Özen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
3 çocuk annesi, bugün Konak Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Konak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gözaltına alınan Mehmet Özen'in jandarmadaki sorgusu ise devam ediyor.