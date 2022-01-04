Twitch isimli sosyal medya platformunda haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik soruşturmada 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, “Twitch” isimli sosyal medya platformunda yayın yapan kullanıcıların, kimliği bilinmeyen şahıslara başkalarına ait kart bilgileri kullanılarak satın alınan BIT (Twitch Para Birimi) gönderildiğini tespit etti.

Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, yapılan geniş çaplı çalışmada 44 şüpheliyi belirledi.

11 İLDE 40 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 40 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

11 ilde 'twitch' operasyonu: 40 gözaltı VİDEO

FİRARİLER ARANIYOR

Operasyon düzenlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.