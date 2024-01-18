Genç kadın 11. kattan düşüp hayatını kaybetti! Şarkıcı Esra Akman sinir krizi geçirdi Güzellik uzmanı Özlem Akman, gece saatlerinde rezidansın 11. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası yaşananlar site sakini tarafından kaydedilirken genç kadının ablası şarkıcı Esra Akman’ın o anları kameraya yansıdı.

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DHA

Bursa'da geçtiğimiz gece korkunç bir olay meydana geldi.

Nilüfer ilçesinde 20 katlı rezidansta ailesiyle yaşayan güzellik uzmanı Özlem Akman, 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Binanın dışında kurulu iskeleye de çarpıp, beton zemine düşen Akman, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Ancak genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan annesi Gönül Akman, ablası şarkıcı Esra Akman, Esra Akman'ın aynı sitede oturduğu sevgilisi Kaan Y. ile hayatını kaybeden Özlem Akman'ın nişanlısı Eren K. ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Kendisini odaya kapattı

Nişanlısı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini 1 gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı öğrenildi.

Özlem Akman'ın, balkona çıkmadan kısa süre önce de telefonda nişanlısıyla tartıştığı belirtildi.

"Namaz kılıp geleceğim"

Ablası Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi. Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük." dediği öğrenildi.

Yeni görüntülere ulaşıldı

Olaydan sonra yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bir site sakininin cep telefonu ile çektiği görüntülerde; Özlem Akman'ın sitenin bahçesinde hareketsiz halde yattığı, etrafındaki kalabalığın kendisine müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Sinir krizi geçirdi

"Canım kardeşim benim, canım. Uzak dur, görüşemedim onunla görüşemedim." diyerek sinir krizi geçiren ablası şarkıcı Esra Akman'ın ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldığı görüntülerde yer aldı.

Yere çökerek ağladı

Çevredekilerin, "Ambulans geldi, ambulans geldi. Koşun." demesi üzerine bahçe girişine doğru elinde fenerle koşan Esra Akman'ın sevgilisi Kaan Y.'nin de bir süre sonra tekrar Özlem Akman'ın başına geldiği ve yere çökerek ağladığı görüldü.

Kalp masajı yaptılar

Çevredekilerden biri yerde yatan Özlem Akman'a kalp masajı yaptığı, o anları görüntüleyen site sakininin, "Küçük bir şey mi var orada, çocuk mu, küçük mü?" sözleri de görüntülere yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)