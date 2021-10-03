Zonguldak’ta camili alkol paylaşımına soruşturma açıldı

Uzunmehmet Camii manzaralı fotoğrafı ile alkol paylaşımı yapan Engin Zaman, tepkileri üzerine çekince jandarma ekipleri harekete geçti. İfadesi alınan Zaman hakkında soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta, mağara turizmi çalışmaları yapan Engin Zaman isimli bir şahıs, 2 Ekim Cumartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tepkileri üzerine çekti.

Uzunmehmet Camii manzarasının yer aldığı bir fotoğraf paylaşan Zaman, "Çok içki içmem ama bu manzara karşısında bir büyük ile ağzımı çalkalar, ikinci büyük ile çakır keyif olup beş rekat keyif yaparım." ifadelerini kullandı.

Kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine Zaman, geri adım atarak paylaşımını kaldırdı.

“AHMAKLAR İÇİN DAHA AÇIKLAYICI YAZACAĞIM”

Zaman, "Dün akşamki manzara paylaşımını yanlış yorumlara neden olduğu için kaldırdım. Bundan sonra ahmaklar için daha açıklayıcı yazacağım." ifadelerini kullanarak yeni bir paylaşım yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakkında suç duyurusunda bulunulan Engin Zaman, bir süre sonra bir paylaşım daha yaparak, "Teşekkürler Zonguldak jandarma ifademi almak için geldi. Hakkınızı helal edin." dedi.

Paylaşımı nedeniyle Engin Zaman hakkında soruşturma başlatıldı.

“İÇKİ İÇMETİ MARİFET GİBİ PAYLAŞAN BUNDAN KEYİF ALAN ZİHNİYETİNİZİ AÇIĞA VURDUNUZ”

Zaman’ın paylaşımına tepki gösteren AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Camiye geleceksin. Ezan ile gelmezsen sela ile gelirsin. Dik gelmezsen yatay gelirsin. Elbise ile gelmezsen kefen ile gelirsin. Canlı gelmezsen ölü gelirsin. Anla artık mutlaka gelirsin. Senden başka bir şey beklenmez zaten. İnsanlara tepeden bakan, içki içmeyi marifet gibi paylaşan, bundan keyif alan zihniyetinizi açığa vurdunuz. İnsanların dini duygularıyla alay eden bu düşüncede olanlara milletimiz cevabını verecektir. ALLAH'ın evini ve şerefli Türk bayrağını kimse zıkkımlarına meze yapamaz. Yazıklar olsun. Kınıyoruz."