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    12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

    DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.
    • 30.05.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 18:00
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    12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik opersyonlar sürüyor.

    Bu kapsamda Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat ve terörle mücadele daire başkanlıklarınca 12 ilde operasyon için düğmeye basıldı.

    26 şüpheliye gözaltı

    Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda hakkında yakalama kararı olan 27 kişiden 26'sı yakalandı. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. DHA'nın haberine göre aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

    12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı VİDEO

    12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı #1

    12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı #2


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