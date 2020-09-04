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- 12 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon
12 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon
Uşak merkezli düzenlenen operasyon kapsamında, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- AA
- 04.09.2020 - 10:03
- Güncelleme : 04.09.2020 - 10:03
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 28 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
12 İLDE OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.
26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, 26 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlıların çoğunluğunun, Uşak Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü de öğrenildi.
12 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon VİDEO