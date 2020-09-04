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    12 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon

    Uşak merkezli düzenlenen operasyon kapsamında, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • AA
    • 04.09.2020 - 10:03
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 10:03
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    12 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon

    Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 28 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    12 İLDE OPERASYON

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

    26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda, 26 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Zanlıların çoğunluğunun, Uşak Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü de öğrenildi.

    12 ilde FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon VİDEO

    12 ilde FETÖ nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon #1

    12 ilde FETÖ nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon #2

    12 ilde FETÖ nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon #3

    12 ilde FETÖ nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon #4

    12 ilde FETÖ nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon #5

    12 ilde FETÖ nün kadın yapılanmasına yönelik operasyon #6

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