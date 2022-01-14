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    12 ilde kamu görevinden çıkarılmış 19 emniyet müdürüne gözaltı

    Cumhuriyet Başsavcılığı rütbeleri sökülmüş ve kamu görevinden çıkarılmış 19 emniyet müdürü şüphelisinin gözaltına alınmasına karar verdi.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 08:59
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    12 ilde kamu görevinden çıkarılmış 19 emniyet müdürüne gözaltı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY’nin Emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı ihraç edilip rütbeleri sökülen 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 12 ilde operasyon başlatıldı.

    ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARIYLA İLETİŞİM TESPİTİ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan HTS analiz çalışmalarında şüphelilerin, sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları mahrem imamlarla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edildi.

    ÖRGÜTE YÜKSEK DERECEDE BAĞLI OLDUKLARI BELİRLENDİ

    Haklarında örgüt üyesi olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan şüphelilerin, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları belirlendi.


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