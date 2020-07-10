- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- 12 suçtan aranıyordu, Konya'da sahte kimlikle yakalandı
12 suçtan aranıyordu, Konya'da sahte kimlikle yakalandı
- İHA
- 10.07.2020 - 16:24
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan denetimde sahte kimlikli bir şahıs yakalandı.
Kent merkezi girişinde bir yolcu otobüsü durduran Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs içerisinde yapılan kimlik kontrolünde bir yolcunun sahte kimlik gösterdiği fark edildi.
12 SUÇTAN ARANIYORMUŞ
Gerçek adının T.Ü. olduğu belirlenen Şanlıurfa nüfus kayıtlı şahsın, dolandırıcılık, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, resmi belgede sahtecilik gibi 12 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
12 suçtan aranıyordu, Konya'da sahte kimlikle yakalandı - VİDEO
TUTUKLANDI
Hakkında yakalama kararı da bulunan T.Ü., Beyşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. T.Ü., daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanıp Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi.