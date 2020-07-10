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Polis uygulaması sırasında sahte kimlik kullandığı tespit edilen şahsın 12 suçtan arandığı ortaya çıktı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan denetimde sahte kimlikli bir şahıs yakalandı.

Kent merkezi girişinde bir yolcu otobüsü durduran Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs içerisinde yapılan kimlik kontrolünde bir yolcunun sahte kimlik gösterdiği fark edildi.

12 SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Gerçek adının T.Ü. olduğu belirlenen Şanlıurfa nüfus kayıtlı şahsın, dolandırıcılık, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, resmi belgede sahtecilik gibi 12 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

12 suçtan aranıyordu, Konya'da sahte kimlikle yakalandı - VİDEO



TUTUKLANDI

Hakkında yakalama kararı da bulunan T.Ü., Beyşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. T.Ü., daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanıp Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi.