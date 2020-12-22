12 yıl önce satılan çocuk TV programında bulundu

12 yıl önce çocuğunu sattığı iddia edilen Emine Çaylı ve çocuk arasında yapılan DNA testi sonucunda çocuğun Çaylı'ya ait olduğu belirlendi.

ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programında Turgay Telsiz’in, Emine Çaylı’dan olan ve 12 yıl önce satıldığı iddia edilen kayıp çocuğu aranıyordu.

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu iki arkadaş Turgay Telsiz ve Halil Kurt, aynı kadından çocuk sahibi olduklarını ve yüzlerini bile görmedikleri kayıp çocuklarını sattığı iddia ettiği Emine Çaylı ile "Esra Erol'da" programında yüzleşti.

12 YIL SONRA BULUNDU

Esra Erol, Emine Çaylı’nın canlı yayında verdiği ifadeler ve araştırmaları sonucu 12 yıl önce satılan çocuğu buldu.

Yasa dışı yollarla çocuğunu evlatlık veren Emine Çaylı, bebeğini verdiği ailenin adını kimseye söylemeyeceğine dair ise karşı tarafa söz verdiği ortaya çıktı.

12 yıl önce çocuğunu sattığı iddia edilen Emine Çaylı ve çocuk arasında yapılan DNA testi sonucu açıklandı. 12 yaşında ki çocuğun annesinin Emine Çaylı olduğu tespit edildi.

Turgay Telsiz ise DNA sonucunu öğrenince canlı yayında fenalık geçirdi.