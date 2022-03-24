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    13 ilde sahte çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 39 gözaltı

    Çaldıkları ve kendi ürettikleri sahte çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 13:22
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    13 ilde sahte çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 39 gözaltı

    İstanbul'da evlerden, iş yerlerinden ve araçlardan çek ve bono çalan şüphelilerin paravan firmalar vasıtasıyla ciro ettikleri ve icra tehdidiyle çeklerin tahsil edilmesi üzerine çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu.

    Ayrıca sahte çek üreten ve paravan şirket kurup karşılıksız çekleri piyasaya süren şüpheliler hakkında da polise çok sayıda müracaat gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

    Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları detaylı çalışmalar sonucunda İstanbul merkezli 13 ilde, 59 şüpheliyi yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

    TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE YAKALANDILAR

    Söz konusu hırsızlık eylemlerini gerçekleştiren şüpheliler, aracılık eden komisyoncular, sahte çek üreten matbaacılar ve paravan şirket çeklerini piyasaya dağıtan kişiler teknik ve fiziki takip yapılarak yakalandı.

    13 ilde sahte çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 39 gözaltı #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonda şüphelilerin yapılan üst ve araç aramalarında toplamda 5 milyon lira bedelli 143 çek, 320 bin bedelli sahte euro banknotu, 50 bin bedelli sahte dolar banknotları, 2 sahte kimlik, 1 sahte ehliyet ele geçirildi.

    Örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik ve hırsızlık suçları kapsamında 39 şüpheli gözaltına alındı.

    13 ilde sahte çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 39 gözaltı #2

    13 ilde sahte çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 39 gözaltı #3

    13 ilde sahte çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 39 gözaltı #4


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