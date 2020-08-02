13 yaşındaki Hamze, Salda Gölü'nde kayboldu

Bayram tatili için ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölün'e giren ve kaybolan Hamze için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'de yaşayan Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin 13 yaşındaki oğlu Hamze, kardeşleri ile serinlemek için girdiği Salda Gölü'nde bir anda kayboldu.

Ailesinin ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşlar kaybolan Hamze'yi arama çalışması başlatırken, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. 13 yaşındaki Hamze'nin yakınları ise fenalık geçirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri aileye sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.

Boğulan genci arama çalışmaları devam ediyor.