13 yıllık intikamda cinayete kurban giden gencin babası: Onlar için her şeyi yapmıştım Konya'da 14 yıl önce karıştığı bir kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan oto tamircisi Mehmet Yıldız'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı.

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İHA

22 Aralık 2023 Cuma günü akşam saatlerinde Konya'Nın merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde Ramazan D., 13 yıl önce kardeşini bıçakla yaralayarak felç kalmasına sebep olan ve olaydan sonra aralarında husumet bulunan Mehmet Yıldız’ın iş yerine geldi.

Hastanede kurtarılamadı, saldırgan yakalandı

Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan D. yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Göğsünden ve bacağından ağır yaralanan Mehmet Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan D. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Polis ekiplerinin sokak üzerinde yaptığı inceleme sonrası cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay anının saniye saniye yansıdığı kamera görüntülerinde, Mehmet Yıldız’ın iş yerinden çıktıktan sonra Ramazan D.’nin olay yerine geldiği, yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

Kavgayı ayırırken bıçakladı

Ramazan D.'nin kardeşi 2010 yılında kavga ederken, ayırmaya çalışan Mehmet Yıldız tarafından arbede sırasında bıçaklandı. Mehmet Yıldız, Ramazan D.'nin kardeşinin felç kalmasına neden olması nedeniyle cezaevine girdi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Ramazan D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yagılanıyor

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet olayı ilgili tahkikat tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanığın 'Tasarlayarak Adam Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve silahlı tehdit suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi.

"Oğlumun yaraladığı çocuğu kendi çocuğum gibi gördüm"

Olayda hayatını kaybeden Mehmet Yıldız’ın babası 53 yaşındaki Bircan Yıldız,

Ben o gün akşam tornacıya gitmiştim. Oğlum Mehmet dükkanı toplamış, içeri girmiş namazını kılmış. Çıktıktan sonra yoldan gelen arabalara doğru sağına baktığında zanlı Ramazan D. de bu sırada oğlumun çıkmasını bekliyormuş. Mehmet tam dükkandan çıkıp araç geliyor mu diye sağ tarafa bakarken, karşısında bir anda maskeli birisi orada kısa bir şeyler konuşuyor. Elinde silah ile gelmiş bu kişi sonra oğluma 3 el ateş ediyor, yere düştükten sonra da tekme vuruyor. Olay sırasında oğlum yerdeyken ateş ediyor ve tabanca tutukluluk yapıyor. Sonra tabancayı oynayarak gidiyor. Ben oğlumun önceki karıştığı olayda yaralanan çocuk için yaptıklarım için zoruma gidiyor. Ben o çocuk için 4 ay hastane masraflarını karşıladım, benim bir tane arabamı harcadım, kredi kartlarım patladı ve üzerine kredi çektim o da patladı. Bu emeğin karşılığında bana bunun yapılması gücüme gitti. Ben o çocuğu kendi çocuğum gibi gördüm.

dedi.

"Her şeyi yaptım ama onlar çocuğumu benden kopardılar"

Bircan Yıldız şöyle devam etti:

Karşı tarafın çocuklarının dayısı ilk olay olduğunda benim dükkanıma kaç kere geldiler. Her geldiklerinde çay içmeye gelir gibi gelirlerdi daha sonra giderlerdi. Diğer dayısının biri eski olaydan dolayı beni tehdit etti. Ben gerçekten böyle bir olay olacağını tahmin etmedim. Etseydim ta o zaman ben dava açardım. Ben onlar için gerekli her şeyi yaptım ama onlar benim çocuğumu benden koparıp aldılar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)