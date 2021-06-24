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    Antalya’da sahte içki operasyonu

    Ürettiği sahte içkileri kendi marketinde sattığı belirlenen şahsa operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 litre sahte içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 17:45
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    Antalya’da sahte içki operasyonu

    Antalya’da sahte içki imal eden şahısların yakalanmasına ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesinde bir şahsın sahte içki imal ettiği bilgisini aldı.

    Ilıca Mahallesi’nde ikamet eden ve ismi M.A. olarak belirlenen şahsın, ürettiği sahte içkileri kendi marketinde sattığı ortaya çıktı.

    Belirlenen adrese ekipler tarafından baskın düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    13 litre sahte içki, 24 adet boş içki şişesi ile bin 50 adet bandrol ve bin 50 adet şişe kapişonu ele geçirildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Yakalanan malzemelere el konuldu. Şüpheli M.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Antalya’da sahte içki operasyonu #1

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