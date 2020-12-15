Kimliği belirsiz iki şahsın, aynı iş yerine 15 gün içinde iki kere saldırı gerçekleştirdiği o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Erdem Sokak üzerinde bulunan ve Suriye uyruklu Abdülaziz Elkoca’ya ait olan iş yeri, 15 gün arayla iki defa kurşunlandı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sabah saatlerinde iş yerini açan Elkoca, mermi deliği izlerini görünce şok yaşadı. Kepengi açtığında ise camlarının kırıldığını gördü. Olay yerine polis ekibi çağırdı. Olay yeri inceleme ekipleri kepenkte 9 adet mermi izi buldu.

Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Beyoğlu'nda iş yerine silahlı saldırı VİDEO

"BELKİ HIRSIZ, BELKİ MAFYA KİM YAPTI BİLMİYORUM"

Yedi yıldır burada çalıştığını söyleyen Elkoca, "Saat 03.00’te iki kişi geldi. Silah ile ateş edip kaçtılar. Aynı kişiler 15 gün önce de iş yerimi kurşunladı. Belki hırsız belki de mafya kim bilmiyorum. Polise haber verdim. Yakalanmalarını bekliyorum." dedi.