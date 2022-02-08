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    14 Şubat öncesi çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı

    14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Çiçekçiler, gülün tanesinin bu seneki 14 Şubat’ta 30 TL’den satılacağını söyledi.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 11:07
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    14 Şubat öncesi çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı

    Çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi başladı. 14 Şubat’a sayılı günler çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor.

    Sevgililer Günü için binlerce gül stokladıklarını belirten çiçekçiler, güllerin hepsini satacaklarını söyledi.

    EN UCUZ 30 LİRADAN SATIŞA ÇIKIYOR

    Sevgililer Günü’nde bir klasik haline gelen güllerin tanesi en ucuz olarak 30 TL’den satılacak.

    "FİYATI GEÇEN YILA GÖRE 3 KAT ARTTI"

    Sevgililer Günü için şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Yoğunluk olacak öyle bir beklentimiz var. Sevgililer Günü'ne özel ürünler tedarik etmeye çalışıyoruz. Şu anda bir yoğunluk yok, bir gün kala ve 14 Şubat günü çok yoğun oluyoruz. Bizler de o yüzden sorun yaşamamak için şimdiden kadroyu kurup hazırlığımızı yapıyoruz. Sevgililer Günü'ne özel daha çok gül çiçekleri üzerine çalışıyoruz. Bunun üzerine de kombinler yapıyoruz. Toplamda 6 bin adet gül stokladık. Bunların hepsini satmayı hedefliyoruz. Fiyatlar çok pahalı geçen yıla göre 3 katı arttı. Bunları mecbur müşterilerimize yansıtacağız. Güllerin özellikle adeti şu anda 20 TL’den satılırken, Sevgililer Günü'nde 30 TL’den satılacak. Böyle özel günlerde toptancılar fiyatları yükseltmeye başlıyor. Bizler de mecbur yüksek fiyattan satıyoruz.” şeklinde konuştu.

    Sevgililer Günü'nün gözdesi olan çiçeklerin anlamları FOTO GALERİ

    14 Şubat öncesi çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı #1

    14 Şubat öncesi çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı #2

    14 Şubat öncesi çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı #3


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