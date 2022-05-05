İstanbul'da İETT otobüsünde maske tartışması

İETT otobüsünde maske takmayan yolcuları uyaran şahıs tartışmaya neden oldu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Arnavutköy-Mecidiyeköy hattında sefer yapan bir İETT otobüsünde maske tartışması yaşandı.

İddialara göre; kalabalık olduğu görülen otobüste yolculuk yapan bir kişi, maske takmayanlara uyarılarda bulundu.

Yolculardan büyük tepki

Maske takmadığı için yolcuları uyaran şahıs, tartışmaya neden oldu. Tartışma kısa süre içerisinde büyüdü ve yolcular birbirine girdi. Yolculardan bazıları tartışmanın büyümesine tepki göstererek, otobüste çocukların olduğunu söyledi.

Yolcular arasında yaşanan maske tartışması, diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Tartışma anı kamerada

O anlar otobüsteki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Maske takmadığı öne sürülen kadın yolculardan birinin çığlık attığı da görüldü.

Öte yandan görüntülerde otobüsteki yolcuların bir kısmının maske takmaması da dikkat çekti.









