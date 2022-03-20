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    Van’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

    Edremit ilçesinde yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kırınca kaza yaşandı. Minibüsün devrilmesi sonucu, 14 kişi yaralandı.
    • AA
    • 20.03.2022 - 14:05
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    Van’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

    Hakkari'den Van'a yolcu taşıyan minibüsün sürücüsü, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi yakınlarında karşısına çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza meydana geldi.

    Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, bariyere çarparak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

    MİNİBÜSTE SIKIŞAN 4 KİŞİ ÇIKARILDI

    Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan 4 kişiyi çıkardı.

    14 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Jandarma ve polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

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