- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Van’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
Van’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
Edremit ilçesinde yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, yola çıkan yayaya çarpmamak için direksiyon kırınca kaza yaşandı. Minibüsün devrilmesi sonucu, 14 kişi yaralandı.
- AA
- 20.03.2022 - 14:05
Hakkari'den Van'a yolcu taşıyan minibüsün sürücüsü, Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi yakınlarında karşısına çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza meydana geldi.
Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, bariyere çarparak yol kenarındaki bahçeye devrildi.
MİNİBÜSTE SIKIŞAN 4 KİŞİ ÇIKARILDI
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan 4 kişiyi çıkardı.
14 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ve polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.