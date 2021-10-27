Euro
11.0934
0.24%
Dolar
9.5315
-0.04%
Altın
548.52
-0.26%
Borsa
1.509
0%
Bitcoin
582.607
-2.60%
BTXN Coin
21.47
2.04%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı

    İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla yapılan Yeditepe Huzur denetimlerinde durdurulan araçlar tek tek arandı, araçta bulunanların GBT'si yapıldı.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 05:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih başta olmak üzere İstanbul Genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yaptı.

    Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya, Özel Harekat Polisi, Polis helikopteri ve narkotik köpekleri de destek verdi.

    GBT SORGULAMASI YAPILDI

    Durdurulan araçlar tek tek aranırken, araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.

    Durdurulan taksilerdeki yabancı turistlerin de pasaportları kontrol edildi.

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı #1

    HAKKINDA ARAMA KARARI BULUNAN 17 YAŞINDAKİ KIZ BULUNDU

    Kadıköy'de yapılan uygulamada durdurulan taksiden inen 2 kadından birinin ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı ve arandığı belirlendi.

    Taksiden indirilen 17 yaşındaki kız, ailesine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı #2

    NARKOTİK KÖPEKLER OTOMOBİLLERİ TEK TEK ARADI

    Uygulama noktalarında durdurulan otomobiller hep polisler tarafından hem de narkotik köpekleri tarafından didik didik arandı.

    Polis helikopteri de uygulama noktaları üzerinde denetim yaptı.

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı #3

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı #4

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı #5

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir