1.5 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı

İstanbul’da kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak 1.5 milyon TL'lik vurgun yapan iki şahıs, gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kendilerini telefonda polis, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı.

1.5 MİLYON TL'LİK VURGUN

Çalışmalar sonucunda dolandırıcıların, "altınlarınız kuyumcu soygunundan elde edildi" diyerek toplamda 1,5 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayı gerçekleştiren Mehmet Ö. (19) Fatih’te bir otelde yakalanırken, Muhabbet B. de (40) Ankara üzerinden Gaziantep İstikametine gitmeye çalışırken, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile yapılan ortak operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli İstanbul’a getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

80 bin dolar, 7 bin 700 euro, 80 adet ata lira altın, 6 adet bilezik, 3 adet altın künye, 9 adet yarım altın, 10 adet çeyrek altın ve çeşitli ziynet eşyaları olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL ile yakalanan dolandırıcılar, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.