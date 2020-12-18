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    15 Temmuz davalarında yargılanan eski emniyet müdürlerine 15'er yıl ceza

    15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürleri Aktepe, Kırcılı, Gerçek ve Taşkın 15'er yıl hapse mahkum edildi
    • AA
    • 18.12.2020 - 13:50
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 13:51
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    15 Temmuz davalarında yargılanan eski emniyet müdürlerine 15'er yıl ceza

    15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürleri Aktepe, Kırcılı, Gerçek ve Taşkın 15'er yıl hapse mahkum edildi.

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