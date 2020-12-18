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- 15 Temmuz davalarında yargılanan eski emniyet müdürlerine 15'er yıl ceza
15 Temmuz davalarında yargılanan eski emniyet müdürlerine 15'er yıl ceza
15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürleri Aktepe, Kırcılı, Gerçek ve Taşkın 15'er yıl hapse mahkum edildi
- AA
- 18.12.2020 - 13:50
- Güncelleme : 18.12.2020 - 13:51
15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürleri Aktepe, Kırcılı, Gerçek ve Taşkın 15'er yıl hapse mahkum edildi.