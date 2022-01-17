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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: 1 ölü

    15 Temmuz Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy istikametinde yaya olan evsiz kadına otomobil çarptı. Kadın hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 06:49
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 06:50
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: 1 ölü

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy istikameti Fikirtepe mevkiinde saat 05:00 sıralarında meydana gelen kazada, evsiz olduğu ve kimliği belirlenemeyen kadına bir otomobil, bağlantı yolunda yaya halindeyken çarptı.

    ÇARPAN KİŞİ KAÇTI

    Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce ileriye fırladı. Kadına çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    EKMEK VE PASTASI ETRAFA SAÇILDI

    Evsiz olduğu belirtilen kadının elinde bulunan ekmek ve pastası kazanın şiddeti ile yola saçıldı. Çarpmanın etkisiyle kadının ayakkabısı ve çorabı ayağından çıktı. Kadın otomobilin çarptığı noktadan metrelerce ileriye fırladı.

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