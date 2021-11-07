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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yol kavgası

    Köprü girişinde yol verme kavgasına tutuşan iki sürücünün o anları kameraya yansırken, diğer yolcular araya girip ayırmaya çalıştı.
    • DHA
    • 07.11.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 15:15
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yol kavgası

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafikte iki sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı.

    Tokat ve yumrukların atıldığı kavgayı, araçlardan inen yolcular ayırmaya çalıştı.

    KAVGA ANLARI KAMERADA

    Yoldan geçen araç sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterirken, o anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yol verme kavgası VİDEO

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde yol kavgası #1

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü nde yol kavgası #2

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