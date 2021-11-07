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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yol kavgası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yol kavgası

Köprü girişinde yol verme kavgasına tutuşan iki sürücünün o anları kameraya yansırken, diğer yolcular araya girip ayırmaya çalıştı.