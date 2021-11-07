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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yol kavgası
Köprü girişinde yol verme kavgasına tutuşan iki sürücünün o anları kameraya yansırken, diğer yolcular araya girip ayırmaya çalıştı.
- DHA
- 07.11.2021 - 14:37
- Güncelleme : 07.11.2021 - 15:15
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafikte iki sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı.
Tokat ve yumrukların atıldığı kavgayı, araçlardan inen yolcular ayırmaya çalıştı.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Yoldan geçen araç sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterirken, o anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yol verme kavgası VİDEO