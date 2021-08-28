Beylikdüzü-Söğütlüçeşme istikametinde sefer yapan metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde arızalandı. Metrobüsten indirilen yolcuların, köprü üzerinde bekledikleri anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde toplu taşıma hizmet veren İETT otobüslerinde ve metrobüslerde bakımsızlık nedeniyle artan arızalar, vatandaşları mağdur ediyor.

Birçok defa yolda kalan İETT otobüslerine ve metrobüslere bir yenisi daha eklendi.

Beylikdüzü istikametinden Söğülüçeşme’ye yolcu taşıyan metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Avrupa yakası girişinde arızalandı.

Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan metrobüs hattında yaşanan arıza, daha önce benzeri görülmemiş bir manzarayı ortaya çıkardı.

ONLARCA KİŞİ KÖPRÜDE BEKLEDİ

Metrobüs içindeki yolcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde indirildi.

Onlarca kişi, köprü üzerinde arkadan gelen başka bir metrobüsün kendilerini almasını bekledi.

Vatandaşların dakikalarca köprü üzerinde beklediği anlar, kameraya yansıdı.

EDİRNE YÖNÜNDE TRAFİK AKSADI

Vatandaşların köprü üzerinde beklediği anlar kameraya yansırken, Edirne yönündeki trafik de arıza nedeniyle aksadı.

Yolcular, gelen metrobüse binerek yollarına devam etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki metrobüs arızası vatandaşları mağdur etti VİDEO

