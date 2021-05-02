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    15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yakalanan şüphelilere sağlık kontrolü

    Kenti kana bulamak üzere 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 16:06
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    15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yakalanan şüphelilere sağlık kontrolü

    17 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'u kana bulamak isteyen 3 terörist, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanmıştı.

    3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

    Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

    15 Temmuz Şehitler Otogarı nda yakalanan şüphelilere sağlık kontrolü #1

    15 Temmuz Şehitler Otogarı nda yakalanan şüphelilere sağlık kontrolü #2

    15 Temmuz Şehitler Otogarı nda yakalanan şüphelilere sağlık kontrolü #3

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