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- 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yakalanan şüphelilere sağlık kontrolü
15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yakalanan şüphelilere sağlık kontrolü
Kenti kana bulamak üzere 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
- İHA
- 02.05.2021 - 16:06
17 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'u kana bulamak isteyen 3 terörist, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanmıştı.
3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, daha sonra adliyeye sevk edildi.