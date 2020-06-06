15 yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadın, idam istedi

Adana'da, istismara uğrayan kız çocuğunun annesi, yakalanıp tutuklanan zanlının idam edilmesini isteyerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ve 7 çocuk sahibi olan Kader S., büyük oğlu ciğerlerinden rahatsız olduğu için oğlu ile birlikte bir süre hastanede refakatçi olarak kaldı.

15 YAŞINDAKİ KIZI İSTİSMARA UĞRADI

Bu süre içinde 15 yaşındaki kızı S.S. ise evde kardeşlerine baktı. Kardeşleri ve babasının olmadığı bir günde eve gelen davulcu Ziya A., kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Ziya A., annesini ve babasını öldürmekle tehdit ettiği için S.S. ise yaşadığı olayı kimseye anlatamadı. Davulcu Ziya A., birkaç gün sonra gelerek bu sefer kız çocuğunu kaçırdı.

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ZANLI TUTUKLANDI

Bunun üzerine aile polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, çocuğu Osmaniye'de buldu. Kız çocuğu, hemen yurda yerleştirildi.

Zanlı ise bir süre sonra yakalanarak tecavüz ve alıkoyma suçlamasıyla tutuklandı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI, ASILMASINI İSTİYORUM"

Anne Kader S. kızının cinsel istismara uğradığından bu yana yuvasının dağıldığını belirterek, "15 yaşındaki kızım, Ziya A. tarafından kaçırılıp tecavüz edildi. Kızım, Osmaniye’de bulundu ama şuan yurtta kalıyor. O suçlunun cezalandırılmasını ve asılmasını istiyorum. Ben oğlumla hastanede yatıyordum. Bundan yararlanarak kızımı kaçırıp tecavüz ederek lekeledi. Allah rızası için herkes sesimi duysun bu suçlunun en ağır cezayı almasını, asılmasını istiyorum. Tecavüz ettiği kesin ama kızım bize söyleyememiş çünkü anneni, babanı ve kardeşlerini öldürürüm diye tehdit etmiş. Tek kızım var onunda başına bu olay geldi. Benim yuvam dağıldı hasta oğlum daha da kötü oldu. Olayı ilk duyduğumda kendimi öldürmek istedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.