Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Saat 15.27'de Kiğı ilçesinde meydana gelen depremin, 4.3 büyüklüğünde olduğu belirlendi. AFAD, gelişmeleri takip ettiğini duyurdu.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, öğlen saatlerinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, depreme ilişkin bilgilendirme yapıldı.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü, 4.3 olarak kaydedildi.

Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."