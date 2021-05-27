İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

12 ADRESE BASKIN

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 8 örgüt üyesini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.