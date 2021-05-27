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- İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 27.05.2021 - 08:38
- Güncelleme : 27.05.2021 - 08:46
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
12 ADRESE BASKIN
Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda 8 örgüt üyesini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.