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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

    Terör örgütü DEAŞ’a yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 27.05.2021 - 08:38
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 08:46
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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    12 ADRESE BASKIN

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonlarda 8 örgüt üyesini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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