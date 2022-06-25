16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiası: Sanıklar hakim karşısına çıktı

A.N.H. ve A.Y. isimli şahıslar, sosyal medyadan tanıştıkları 16 yaşındaki ve özel gereksinimli kıza cinsel istismarda bulundukları iddiası ile hakim karşısına çıktı.

Kocaeli’de yaşayan 16 yaşındaki B.K.’nin ailesi, kızlarının hareketlerinden şüphelenince, kızlarının sosyal medyadan tanıştığı A.N.H. ve A.Y. (19) isimli şahıslar tarafından istismar edildiğini öğrendi.

Ailenin iddiaları polise bildirmesi üzerine A.N.H. ile A.Y., gözaltında alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İHA’nın haberine göre; çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan yargılanan sanıkların duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanıklar A.N.H., A.Y. ve mağdur B.K.’nin babası V.K. katıldı.

“Kızım özel gereksinimlidir”

Kızının başına geldiğinden dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen baba V.K., şu ifadeleri kullandı:

“Mağdur benim kızım olur. Kızım özel gereksinimlidir. Lise 10. sınıf öğrencisi, ancak artık okula devam etmiyor, özel eğitim alıyor. Psikolojik tedavi görmektedir. Ben sanıkları tanımıyorum, kızıma cinsel istismarda bulundular, şikayetçiyim.”

“Yüz yüze hiç görüşmedik”

Suçlamaları kabul etmeyen A.Y. ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben araç satım işinde çalışıyorum. B.K.’yi sosyal medya aracılığıyla 1 ay kadar tanıyordum. B.K. ile sosyal medyada üzerinden konuştum, ancak yüz yüze hiç görüşmedik. Bana sürekli mesaj attığı için ’Bana yazma, bana bir daha mesaj atma’ diye kendisine söyledim. İş yeri sahibimin B.K. ile sosyal medya hesabından takipleştiğini fark ettim. Kendisine B.K.’nin nasıl bir kız olduğunu sorduğumda sıkıntılı biri olduğunu söyledi. Bu sebeple B.K. ile bir daha konuşmadım.”

Yabancı uyruklu sanık A.N.H. Türkçesinin yeterli olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tercüman talep etti.

“Bazı birliktelikler rızamla bazıları ise rızam dışında”

Tüm sanıklarla sosyal medya hesabından tanıştığını söyleyen 16 yaşındaki mağdur B.K., ise şu sözleri kullandı:

“Sezer isimli şahısla sosyal medya üzerinden tanıştık ve 1 ay boyunca konuştuk. Daha sonra yüz yüze buluştuk. Sezer beni hiç kimsenin olmadığı bir eve götürdü ve ben istemediğim halde benimle cinsel ilişkiye girdi. A.Y. ile de çamlık açık bir alanda buluştuk ve benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. A.Y. benimle cinsel ilişkiye girdikten sonra para verdi. A.N.H. pazarcılık işi yapıyordu. Beni çağırınca yanına gittim, arabada benimle cinsel ilişkiye girdi. Tüm sanıklarla birden fazla kez bir birlikteliğim oldu. Bazı birliktelikler rızamla bazıları ise rızam dışında, zorla oldu. Şikayetçiyim.”

Mahkeme heyeti, eksik delillerin toplanılmasına, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.