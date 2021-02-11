16 yaşındaki kızını bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi

Yurtta kalmak istemediği için 16 yaşındaki kızı ile tartışan baba, kızını boğazından bıçakladı. Tutuklanan baba ifadesinde "Öldürme kastım yoktu" dedi.

Dün öğle saatlerinde Aftonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, İstasyon Caddesi'nde Oktay U., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada bölgeden geçmekte olan jandarma ekipleri, olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

AMELİYATA ALINDI

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan H.U., çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyat edildi.

OLAY KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Oktay U. ile eliyle tekerlekli valiz çeken H.U.'nun yan yana kaldırımda yürüdüğü, bir süre sonra Oktay U.'nun kızına bıçakla saldırdığı dehşet anları yer aldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Ardı ardına H.U.'ya darbeler indiren Oktay U.'ya çevredeki vatandaşların müdahale ederek genç kızı kurtardığı, saldırgan babanın ise olayın ardından sakince uzaklaştığı anlar da kameraya yansıdı.

'SADECE YARALAMAK İSTEDİM'

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Oktay U., bugün öğle saatlerinde Sandıklı Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Oktay U., kızının yurtta kaldığını, ancak kaçıp geldiğini, kendisinin buna karşı çıktığını anlattı. Daha sonra aralarında çıkan tartışmanın ardından H.U.'yu bıçakladığını aktaran Oktay U., öldürme amacının olmadığını, sadece yaralamak istediğini öne sürdü.

BABA TUTUKLANDI

Oktay U., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Durumu ağır olan H.U., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. H.U.'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.