16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün katledilmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Kaçırılmasının ardından Hüseyin Can Gökçek'le nişanı bozulan 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ailesinin, Gökçek için yaptığı şikayeti geri çektiği belirlendi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde işlenen bir cinayet, bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.

16 yaşındaki Sıla Şentürk, Yalı Mahallesi'nde bulunan bir evde 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından katledildi.

Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Özel Harekat Polisleri bölgede geniş güvenlik önemleri aldı.

Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek, Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alınırken, cinayetin detayları da ortaya çıktı.

ANKARA'DAN GİRESUN'A GELİP NİŞANLANDI

16 yaşındaki Sıla'nın, Hüseyin Can Gökçek ile internet üzerinden tanıştığı iddiaları öne sürülürken Ankara'da yaşayan katil zanlısı, Giresun'a giderek Sıla'yla nişanlandı.

SILA KAÇIRILINCA, NİŞAN ATILDI

Gökçek'in Sıla'yı kaçırması üzerine aile, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçundan Hüseyin Can Gökçek'ten şikayetçi oldu.

AİLE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Gökçek'in tutuklanmasıyla nişan da bozuldu ancak Sıla’nın ailesi de şikayetinden vazgeçti.

SERBEST BIRAKILDI

Şentürk Ailesi'nin şikayeti geri çekmesiyle birlikte Hüseyin Can Gökçek, tutuksuz yargılanmak üzere 3 ay önce serbest bırakıldı.

BARIŞMAK İSTEMEDİ

Tahliye olan Hüseyin Can Gökçek, Sıla ile barışmak istedi fakat genç kız barışmayı kabul etmedi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Artan tehditler nedeniyle 16 yaşındaki Sıla Şentürk, devlet korumasına alınarak bir yurda yerleştirildi.

BABAANNESİ İÇİN YURTTAN AYRILDI

2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat edebilmek için ailesinin talebiyle yurttan ayrılan Sula Şentürk, Eriklimanı köyündeki babaanne evinde kalmaya başladı.

KATLEDİLDİ

Son olarak köyün Yalı Mahallesi'ndeki evde bulunan Sıla Şentürk, burada Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçaklanarak hayata veda etti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ise polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda Giresun Havalimanı yakınlarında yakalandı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran hadiseyi, hükümet de yakın takibe aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

BAKANLIK OLAYA EL ATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "20 Ocak 2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır. 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezası alması için davaya müdahil olunacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"SÜRECİN EN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sıla Şentürk, daha 16 yaşındaydı. Küçücük evladımızın canına kıydılar. İçimiz yandı. Allah rahmet eylesin. İnsanlıktan nasibi olmayan caninin hak ettiği cezayı alması ve adaletin tecellisi için sürecin en yakın takipçisi olacağız."

"YÜREĞİMİZ YANDI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz yandı. Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır. Türkiye'nin yüreği yandı. Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Giresun Valisi Enver Ünlü ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

SPOR KULÜPLERİ DE TEPKİLİ

GZT Giresunspor ile Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın aralarında bulunduğu çok sayıda spor kulübü de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak, Sıla'nın öldürülmesine tepki gösterdi.