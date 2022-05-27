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    16 yaşındaki Yurdagül günlerdir ortada yok

    Bursa'dan Eskişehir'deki teyzesinin yanına gittikten sonra sırra kadem basan Yurdagül Kopar, 3 gündür kayıp.
    • 27.05.2022 - 12:02
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    16 yaşındaki Yurdagül günlerdir ortada yok

    Bursalı Yurdagül Kopar (16), Eskişehir'de yaşayan teyzesini ziyarete gitti ve birkaç gün sonra ailesinin yanına dönme kararı aldı.

    Eskişehir Otogarı’ndan otobüse binen genç kız, iddiaya göre Tepebaşı ilçesi sınırlarında otobüsten indi.

    3 gündür haber alınamıyor

    O andan beri ulaşılamayan Yurdagül, ailesini harekete geçirdi. Acılı aile polise kayıp ihbarında bulundu.

    İHA'nın haberine göre polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

    16 yaşındaki Yurdagül günlerdir ortada yok #1


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