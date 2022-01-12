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Mersin'de DEAŞ operasyonu
300 polisin katıldığı 'Pençe-2' operasyonunda 19 adreste tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
- İHA
- 12.01.2022 - 09:06
- Güncelleme : 12.01.2022 - 09:37
Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
300 KİŞİLİK EKİPLE ŞAFAK OPERASYONU
Yapılan çalışmalar sonucunda 20 kişiyi belirleyen ekipler, bu sabah 300 polisin katılımıyla 'Pençe-2' adı verilen şafak operasyonu düzenledi.
19 ADRESE BASKIN
Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda, 19 adrese girildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Adreslere ilk olarak özel hareket polisleri girerken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.
Adreslerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.