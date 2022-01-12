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    Mersin'de DEAŞ operasyonu

    300 polisin katıldığı 'Pençe-2' operasyonunda 19 adreste tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 09:37
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    Mersin'de DEAŞ operasyonu

    Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

    300 KİŞİLİK EKİPLE ŞAFAK OPERASYONU

    Yapılan çalışmalar sonucunda 20 kişiyi belirleyen ekipler, bu sabah 300 polisin katılımıyla 'Pençe-2' adı verilen şafak operasyonu düzenledi.

    Mersin'de DEAŞ operasyonu

    19 ADRESE BASKIN

    Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda, 19 adrese girildi.

    ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

    Adreslere ilk olarak özel hareket polisleri girerken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

    Adreslerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Mersin de DEAŞ operasyonu #1

    Mersin de DEAŞ operasyonu #2

    Mersin de DEAŞ operasyonu #3

    Mersin de DEAŞ operasyonu #4


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