Seyir halinde olan otomobil, bir anda alev topuna döndü. Sürücü canını zor kurtardığı olayda otomobil hurda yığınına döndü.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, çevre yolu Şehir Hastanesi yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekip kendini dışarı attı.

Sürücü, alev topuna dönen otomobilden canını zor kurtardı.

Güvenlik önlemleri alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA’nın haberine göre; polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Otomobil hurdaya döndü

Otomobil hurda yığınına dönerken, yaralanan kimse olmadı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü VİDEO

