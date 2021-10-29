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- Karaman'da sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzenini vurdu
Karaman'da sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzenini vurdu
- DHA
- 29.10.2021 - 16:00
- Güncelleme : 29.10.2021 - 16:02
Karaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'de yaşayan Tufan D., husumetli olduğu öğrenilen Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden bir tartışma yaşadı.
Tartışmanın neden çıktığı öğrenilemezken Tufan D., kendisine küfrettiğini iddia ettiği kuzeninin evine geldi.
Emir Ö. kuzenini görünce dışarı çıkarken, Tufan D. ise yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti.
ATEŞ ETTİĞİ AN CANLI YAYINA YANSIDI
Bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapan Emir Ö., kanlar içinde yere yığıldı.
O anlar yayına yansıdı. Emir Ö. çağrılan ambulansla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerinden kaçan Tufan D. ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşları Seyit D. ile Erol B., polisin takibi sonucu yakalandı.
Gözaltına alına şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.