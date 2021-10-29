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Karaman'da sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzenini vurdu

Karaman'da sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzenini vurdu

Sosyal medyadan tartıştığı halasının oğlunu pompalı tüfekle vuran Tufan D. ve arkadaşları Seyit D. ile Erol B., polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklandı.