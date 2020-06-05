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    17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürüldü

    Mersin’deki evlerinin banyosunda babasına ait ruhsatsız tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin, töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 05.06.2020 - 15:49
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    17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürüldü

    Şanlıurfa'da yaşayan Bahçe ailesi, 17 yaşındaki kızları İrem'in nişanlısından ayrılmasının ardından çıkan dedikodular nedeniyle Mersin'e taşındı.

    Taşındıktan 20 gün sonra İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancası ile başından vurulmuş olarak bulundu.

    5 AYLIK HAMİLEYDİ

    5 aylık hamile olan İrem Bahçe, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi.

    POLİSLER OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMADI

    Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile bireyleri çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba K.B. (48), anne S.B. (54), ağabeyler V.B. (22) ve M.A.B. (20) ile amcalar M.V.B. (33), İ.B. (44) ve M.B.'yi (53) gözaltına alarak Mersin'e getirdi.

    AĞABEYİ AĞLAYARAK İTİRAF ETTİ

    Aile bireyleri ilk başta genç kızın babası K.B.'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak genç kızın ağabeyi M.A.B, ifadesinde cinayeti aile meclisinin kararı ile işlediğini ağlayarak, itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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