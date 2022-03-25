Petrol
118.45
-0.49%
Euro
16.35
0.15%
Dolar
14.82
-0.01%
Altın
931.68
-0.11%
Borsa
2185
0.42%
Bitcoin
650.937
1.77%
BTXN Coin
41.48
0.60%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

    9 ilçede düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı emniyet güçlerince gözaltına alındı.
    • AA
    • 25.03.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 10:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

    İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    10 ZANLI  YAKALANDI

    Soruşturma kapsamında 9 ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 10 zanlıyı gözaltına aldı.

    ÖRGÜTSEL EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı ViDEO

    İstanbul da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı #1

    İstanbul da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı #2

    İstanbul da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kayıp Dursun Zehir dosyasıyla ilgili gelen cinayet itirafı şaşkına çevirdi
    3. Sayfa

    Kayıp Dursun Zehir dosyasıyla ilgili gelen cinayet itirafı şaşkına çevirdi

    Muğla'da turizmcilerin gözü İngiltere ve İran pazarında
    Ekonomi

    Muğla'da turizmcilerin gözü İngiltere ve İran pazarında

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Görüş Bildir