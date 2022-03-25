9 ilçede düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı emniyet güçlerince gözaltına alındı.

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

10 ZANLI YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 9 ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 10 zanlıyı gözaltına aldı.

ÖRGÜTSEL EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı ViDEO