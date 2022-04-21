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    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 17:19
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    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz."

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