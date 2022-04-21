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- Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 21.04.2022 - 17:19
Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz."