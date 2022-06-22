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    Muğla'daki yangın kontrol altına alındı

    Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.
    • 22.06.2022 - 19:39
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    Muğla'daki yangın kontrol altına alındı

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Toparlar Mahallesi Şelale yakınlarında Değirmendere Mevkiinde çıkan yangın saat 18.00’de kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

    Yangına 3 uçak, 4 yangın helikopteri ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi.

    Soğutma çalışmaları sürüyor

    İHA'ya göre yangına karadan ve havadan yoğun bir şekilde müdahale edilerek yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Muğla daki yangın kontrol altına alındı #1

    Muğla daki yangın kontrol altına alındı #2


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