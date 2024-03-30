18 ilde Sibergöz operasyonu: 40 gözaltı

İHA
Güvenlik güçlerinin siber dolandırıcılık ve yasa dışı bahis oyunlarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Sibergöz olarak adlandırılan operasyonların sonuncusunda 40 gözaltı var.
18 ilde eş zamanlı baskınlar
Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-30” operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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