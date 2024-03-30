18 ilde Sibergöz operasyonu: 40 gözaltı 18 ilde dolandırıcılık ve bahis içerikli suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

İHA

Güvenlik güçlerinin siber dolandırıcılık ve yasa dışı bahis oyunlarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Sibergöz olarak adlandırılan operasyonların sonuncusunda 40 gözaltı var.

18 ilde eş zamanlı baskınlar

Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-30” operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)