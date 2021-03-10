18 yaşındaki kızın ölümü Bodrum’u yasa boğdu

Bodrum’da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak tedavi altına alınan Gamze Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Kavşağı’nda karşıdan karşıya geçen 18 yaşındaki Gamze Çetinkaya’ya, Figen H. idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada ağır şekilde yaralanan Gamze Çetinkaya, Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Genç kız, bugün yaşam savaşını kaybetti. Gamze Çetinkaya'nın hayatını kaybetmesi üzerine ailesi ile sevenleri hastaneye akın etti.

"ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEKTİ"

Anne Raziye Çetinkaya acı içinde feryat ederken, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan baba 49 yaşındaki Mustafa Çetinkaya “Kızım üç ay önce büfede işe başladı. Üç kızım var. En küçük olanıydı. İş dönüşü otomobil çarpmış. Acımız büyük. Üniversite sınavına girecekti. Okumayı çok istiyordu. Söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor." dedi.