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    Mardin'de terör operasyonu

    Emniyet ekiplerinin PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.
    • 11.05.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 13:35
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    Mardin'de terör operasyonu

    Mardin genelinde silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik mücadele aralıksız sürüyor.

    Eş zamanlı operasyon düzenlendi

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları ile Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) düzenlediği Nevruz kutlamaları esnasında terör örgütü PKK’ya yönelik propaganda içeren, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, söylem ve fiillerde bulunan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube personelince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    10 gözaltı

    Operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre, operasyon esnasında adreslere yapılan aramalarda; cep telefonu, sim kart, hafıza kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

    Mardin de terör operasyonu #1

    Mardin de terör operasyonu #2


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