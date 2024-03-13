19 yaşındaki Kadir Yakut'tan bir haftadır haber alınamıyor İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan 19 yaşındaki Kadir Yakut, ailesine dışarı çıkacağını söyleyerek bir daha dönmedi. Bir haftadır kayıp olan Yakut için ailesi endişeli.

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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Kadir Yakut bir haftadır kayıp.

Ailesine dışarı çıkacağını söyleyen ve bir daha dönmeyen Yakut için endişeli bekleyiş sürüyor.

Kadir Yakut eve gelmeyince polise haber veren acılı aile, yetkilerden yardım istedi.

Üzerine hiçbir kimlik bulunmayan Yakut için ailesi ve arkadaşları seferber oldu.

"Oğlum benim her şeyim"

Kadir Yakut'un üzgün olan ailesi oğullarının başına bir şey geleceğinden korkuyor.

Anne Hatice Yakut, "Oğlum benim her şeyim, gecelerdir uyuyamıyorum. Tek düşüncem oğlumun bir an önce bulunması" dedi.

"Lütfen oğlumu bana bulun"

Hatice Yakut, sözlerine şöyle devam etti:

Oğlum Kadir bize dışarı çıkacağını söyledi. Her zaman ki arkadaşlarıyla görüşeceğini bildiğimiz için izin verdik. Fakat saatler ilerleyince endişelendik ve aramaya başladık. Telefonunu yanına almamış. Polise haber verdik, umarım oğlumu sağ salim şekilde bize teslim ederler. Polis teşkilatımıza güveniyorum, lütfen oğlumu bana bulun.

"Günlerdir haber alamıyoruz"

Kadir Yakut'un babası Mahmut Yakut ise "Oğlumun uyuşturucu tacirlerinin eline düşmesinden korkuyorum. Ya da başına herhangi kötü bir şey gelebilir. Genç çocuktur, delikanlıdır, her şeye kanabilir. Kimseye zararı olmayan, kendi halinde bir çocuktur benim oğlum. Günlerdir kendisinden iyi bir haber bekliyoruz ama henüz bizi sevindiren telefonu almadık" ifadelerini kullandı.